Son dakika haber: 8 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: 8 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: 8 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti.

FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/ Ypg'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Saldırı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title