Son dakika haber: 8 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti.
FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/ Ypg'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel