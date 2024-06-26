MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.