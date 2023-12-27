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MSB, FETÖ üyesi 4 kişinin Yunanistan'a geçme girişimini engelledi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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