MSB, FETÖ mensubu 2 kişiyi yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel