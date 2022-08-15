MSB: F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak...
MSB: F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti.
MSB: F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitti.
AA / Eda Özdener - Güncel