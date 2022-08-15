Haberler ›› Güncel ›› MSB: F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak... - Haberler

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