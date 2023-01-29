MSB, F-16'ların eğitim uçuşunu paylaştı Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklarının katılımıyla Karadeniz'de yapılan eğitim uçuşunun görüntülerini paylaştı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklarının katılımıyla Karadeniz'de yapılan eğitim uçuşunun görüntülerini paylaştı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından, F-16 uçaklarının katılımıyla Karadeniz'in uluslararası hava sahasında yapılan eğitim uçuşunun görüntüleri paylaşıldı. "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16 uçaklarımızın katılımıyla Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi" notuyla paylaşılan görüntülerde, F-16 uçaklarının kalkışı ve uçuşu yer aldı. (DHA) -MSB'nin paylaştığı görüntü ANKARA, (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karadeniz Twitter DHA Güncel Haberler

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