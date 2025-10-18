Haberler

Piyade Er Eyüp Güner Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner'in şehit olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtanlamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Tokat'ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
