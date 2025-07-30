Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan asker için taziye mesajları

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bugün Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "30 Temmuz 2025 tarihinde Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2025 tarihinde askeri araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.