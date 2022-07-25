Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, 24 Temmuz 2022 tarihinde Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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