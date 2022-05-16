Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Mümin Altaş - Güncel

Zeytin Dalı, Saldırı, Suriye, PKK, Güncel, Haberler

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