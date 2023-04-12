'MSB Dijital Gösterim Merkezi'ne yoğun ilgi

TÜRK savunma sanayisinin milli imkanlarla geliştirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) tarafından da kullanılan silahların sergilendiği ' Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dijital Gösterim Merkezi', yoğun ilgi gördü.

Ankara'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında kurulan ve dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açılan MSB Dijital Gösterim Merkezi, bugün de kapılarını halka açtı. Merkezde, Türk savunma sanayisinin milli imkanlarla geliştirdiği ve TSK tarafından da kullanılan silah, sistem ve araç teknolojileri sergileniyor. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi'ne girip TSK bünyesine katılmak isteyen gençlere yönelik danışmanlık hizmeti veriliyor. Bugün saat 12.00'de açılan merkeze vatandaşlar da ilgi gösterdi. Silahları inceleyip fotoğraflarını çekenler, araçlar hakkında da görevlilerden bilgi aldı. Merkez, 16 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

'ÇOK GURURLANDIM VE DUYGULANDIM'

Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye ziyaret için geldiğini söyleyen Yusuf Korkmaz, 2 gün önce Togg'u ziyaret ettim. Bugün de Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği bu etkinlikte milli imkanlarla üretilen silahlarımızı incelemeye geldik. Çok gururlandım ve duygulandım. Yapılan şeyleri sadece televizyonlarda görüyorduk. Burada böyle kendi gözümüzle görünce daha da mutlu oluyor insan. Askerlerimizle de konuşup bilgi alma şansım oldu. Herkesin buraya gelmesini, özellikle de çocuklarını getirip milli duygularını artırmalarını tavsiye ederim dedi.

Ziyaretçilerden Büşra Erdurucan da MSÜ sınavına hazırlandığını ve asker olmak istediğini belirterek, Dijital Gösterim Merkezi ile askeri teknoloji sistemlerini ve milli silahları tanıma fırsatı yakaladığını söyledi. Özellikle kendisi gibi asker adaylarının gelip merkezi görmesi gerektiğini ifade eden Erdurucan, Ben de Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlandığım için orada bulunan bir kadın subayımızla konuşarak üniversite hakkında bilgi aldım. 'Sen kadınsın asker olmazsın' gibi şeyleri çok duyuyorum ama ben inadımla asker olup bunu söyleyenlere, vatanı bir kadının da savunabileceğini onlara göstermek istiyorum diye konuştu.