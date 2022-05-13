MSB: &quot;Deniz Aslanı-2022 tatbikatının fiili bölümü başarıyla tamamlandı&quot; - Haberler

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MSB: "Deniz Aslanı-2022 tatbikatının fiili bölümü başarıyla tamamlandı"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Aslanı-2022 tatbikatının fiili bölümünün başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Aslanı-2022 tatbikatının fiili bölümünün başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de görev aldığı Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakanlık, tatbikata ait görüntüleri de paylaştı.

(Musa Erdoğan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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