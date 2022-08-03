MSB: DENETİM SAAT 10.00'DAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLECEK MİLLİ Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamada, " Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Boğazı Karadeniz Ukrayna Güncel Haberler

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