MSB'den yapılan açıklamaya göre 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/ Ypg'li, Pençe Operasyonu bölgesinde de 2 PKK'lı olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.