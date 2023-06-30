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MSB'den yakalama operasyonu: 3 terörist gözaltına alındı

MSB'den yakalama operasyonu: 3 terörist gözaltına alındı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan 2'si PKK/KCK/PYD/YPG, 1'i de FETÖ terör örgütü mensubu çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi, Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Türkiye Suriye Güncel Haberler

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