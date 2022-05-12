MSB'den terör örgütünün Karkamış saldırısına yönelik açıklama Açıklaması - Haberler

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MSB'den terör örgütünün Karkamış saldırısına yönelik açıklama Açıklaması

AA - Sarp Özer - Güncel
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MSB'den terör örgütünün Karkamış saldırısına yönelik açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan "cezalandırma atışları" sonucu ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/ Ypg'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan "cezalandırma atışları" sonucu ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

Atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam ediyor.

AA / Sarp Özer - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Terör, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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