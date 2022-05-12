MSB'den terör örgütünün Karkamış saldırısına yönelik açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/ Ypg'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan "cezalandırma atışları" sonucu ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

Atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam ediyor.