MSB'den Teğmenlerin Okula Çağrıldığı İddialarına Yanıt

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.