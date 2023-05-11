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MSB'DEN TAHIL KORİDORU GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

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MSB: İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında;

MSB: İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Rusya Federasyonu İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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