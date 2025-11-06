MSB'den Suriyeli Askeri Öğrenciler Açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriyeli misafir askeri öğrencilerle ilgili, "Suriyeli askeri öğrenciler 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, yaklaşan ölüm yıl dönümünü hatırlatıp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve büyük devlet adamı ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

'4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi vererek, "Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde; 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye Harekat Alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur" dedi.

'1038 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin de "Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca 96 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 301 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1038 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 56 bin 638'e ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'1 ADET T-70 HELİKOPTERİ YARIN ENVANTERE ALINACAK'

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ilişkin de "Stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır. Genel Maksat Helikopteri Projesi çerçevesinde ise 1 adet T-70 helikopterinin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlanmasını müteakip yarın (7 Kasım) Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'MSÜ'DE 39 ÜLKEDEN 3 BİN 16 ASKERİ ÖĞRENCİ EĞİTİM ALMIŞTIR'

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriyeli misafir askeri öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialar yalanlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yapılarak, "Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir. Milli Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK), Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır" denildi.

Suriyeli askeri öğrencilerin 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olduğu belirtilen bakanlık açıklamasında, "Bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.