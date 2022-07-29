MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı

MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Giresun'daki gösteri uçuşunun kokpitten çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Giresun'daki gösteri uçuşunun kokpitten çekilen görüntüleri paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SOLOTÜRK'ün Giresun'daki gösteri uçuşunun kokpitten çekilmiş videosuna yer verildi.

Paylaşımda, "Heyecan ve gurur kaynağımız SOLOTÜRK Giresun'da nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title