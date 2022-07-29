MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Giresun'daki gösteri uçuşunun kokpitten çekilen görüntüleri paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Giresun'daki gösteri uçuşunun kokpitten çekilen görüntüleri paylaşıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SOLOTÜRK'ün Giresun'daki gösteri uçuşunun kokpitten çekilmiş videosuna yer verildi.
Paylaşımda, "Heyecan ve gurur kaynağımız SOLOTÜRK Giresun'da nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel