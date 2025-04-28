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MSB'den Silah Gönderimi İddiasına Yalanlama

MSB'den Silah Gönderimi İddiasına Yalanlama
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdiği iddialarını yalanlayarak, sadece bir nakliye uçağının yakıt ikmali için Pakistan'a iniş yaptığını bildirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Türkiye'nin Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdiği" iddiasını yalanladı. Açıklamada, " Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir" denildi.

MSB, bazı basın yayın organlarında yer alan " Türkiye'nin Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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