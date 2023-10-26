Msb: "Edirne'de Meydana Gelen Askeri Araç Kazası Sonucu Yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, Tedavi Gördüğü Hastanede Şehit Oldu"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Edirne’de meydana gelen askerî araç kazası sonucu yaralanan silah arkadaşımız Bkm.Uzm.Çvş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Edirne'de meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanan silah arkadaşımız Bkm.Uzm.Çvş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

MSB'den bu akşam yapılan açıklamaya göre, Edirne'de meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanan Bkm.Uzm.Çvş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. MSB açıklaması şöyle:

"Edirne'de meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanan silah arkadaşımız Bkm.Uzm.Çvş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."