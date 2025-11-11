Haberler

MSB'den Şehit Polis Memuru Faruk Şahin İçin Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olan polis memuru Faruk Şahin için başsağlığı mesajı yayımladı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şehit polise Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilendi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit olan polis memuru Faruk Şahin için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin resmi X hesabından paylaşılan mesajda, "11 Kasım 2025 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
