Haberler

MSB'den Sarıkamış şehitleri için videolu anma

MSB'den Sarıkamış şehitleri için videolu anma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerleri, sanal medya hesabından harekata ilişkin tarihi görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşarak andı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerleri, sanal medya hesabından harekata ilişkin tarihi görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşarak andı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sarıkamış'ta, kardan kefenlere bürünen; vatan, bayrak ve istiklal uğruna şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyoruz. Aziz ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun" ifadeleri kullanıldı. Videoda, 1914 yılındaki Sarıkamış Harakatı'na ilişkin tarihi görüntülere yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev balığa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu