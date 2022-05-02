MSB'den Ramazan Bayramı için özel klip - Haberler

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MSB'den Ramazan Bayramı için özel klip

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramazan Bayramı dolayısıyla özel bir video klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramazan Bayramı dolayısıyla özel bir video klip hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan Bayramı vesilesiyle içerisinde Türk Silahlı Kuvvetler personelinin mesajları yer alan özel bir video klip yayımladı. Bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Üstte mavi gök çökse, altta yağız yer delinse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel" ifadeleri kullanıldı.

(Utku Şimşek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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