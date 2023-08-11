Suriye'de saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 12 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin korkulu rüyası kahraman komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA