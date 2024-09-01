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MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu ve Münbiç'te 17 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te 2 PKK/YPG'li olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te 2 PKK/ Ypg'li olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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