MSB'den Mezuniyet Törenleriyle İlgili Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, harp okullarındaki mezuniyet törenlerinde ailelerin fotoğraf çektirebileceğini ve cep telefonlarının alınmayacağını belirtti. Törenin düzenini kolaylaştırmak adına yapılan açıklamaların yanlış ve kasıtlı olarak paylaşıldığını vurguladı.

MSB Kaynakları: (Harp okullarındaki mezuniyet törenlerine ilişkin) Aileler Teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebileceklerdir. Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacaktır. Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK'nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.