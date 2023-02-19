MSB'den "Mehmetçik ile depremzede çocuklar aynı sofrada" paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber yemek yedikleri görüntüleri yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber yemek yedikleri görüntüleri yayınladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından, Mehmetçik ile çocukların çadırda beraber yemek yedikleri video paylaşıldı.
Paylaşımda, "En güzel sofra... Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır. Afiyet olsun, bereketli olsun. Biriz, beraberiz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Güncel