MSB'den Mavi Vatan-2022 Tatbikatı paylaşımı
AA - Güncel
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.Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video M.S.B: "Çelikten kaledir donanmamız Şimşek çaktırır denizlerde Karadeniz, Akdeniz, Ege "Mavi Vatan"dır bizlere" ANKARA - Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.
. Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video M.S.B: "Çelikten kaledir donanmamız Şimşek çaktırır denizlerde Karadeniz, Akdeniz, Ege "Mavi Vatan"dır bizlere"
ANKARA - Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı "Mavi Vatan-2022 Tatbikatı" devam ederken resmi tweeter hesabından video paylaştı