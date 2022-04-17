MSB'den Mavi Vatan-2022 Tatbikatı paylaşımı - Haberler

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MSB'den Mavi Vatan-2022 Tatbikatı paylaşımı

AA - Güncel
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.Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video M.S.B: "Çelikten kaledir donanmamız Şimşek çaktırır denizlerde Karadeniz, Akdeniz, Ege "Mavi Vatan"dır bizlere" ANKARA - Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.

. Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı video M.S.B: "Çelikten kaledir donanmamız Şimşek çaktırır denizlerde Karadeniz, Akdeniz, Ege "Mavi Vatan"dır bizlere"

ANKARA - Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı "Mavi Vatan-2022 Tatbikatı" devam ederken resmi tweeter hesabından video paylaştı

MSB'den Mavi Vatan-2022 Tatbikatı paylaşımı

MSB'den Mavi Vatan-2022 Tatbikatı paylaşımı

MSB'den Mavi Vatan-2022 Tatbikatı paylaşımı

MSB'den Mavi Vatan-2022 Tatbikatı paylaşımı

AA / Güncel

Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, Karadeniz, Milli, Güncel, Haberler

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