Son dakika haber... Kara Kuvvetleri helikopterlerinden Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale
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Son dakika gelişmesine göre Kara Kuvvetleri helikopterlerinden Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerin Marmaris'te devam eden orman yangınına destek sağladığını, 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerin de yangına...
Kara Kuvvetleri helikopterlerinden Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale
MUĞLA - Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerin Marmaris'te devam eden orman yangınına destek sağladığını, 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerin de yangına havadan müdahale ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir."
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