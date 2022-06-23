Son dakika haber... Kara Kuvvetleri helikopterlerinden Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kara Kuvvetleri helikopterlerinden Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Halil Özbek - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre Kara Kuvvetleri helikopterlerinden Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerin Marmaris'te devam eden orman yangınına destek sağladığını, 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerin de yangına...

Kara Kuvvetleri helikopterlerinden Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale

MUĞLA - Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerin Marmaris'te devam eden orman yangınına destek sağladığını, 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerin de yangına havadan müdahale ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir."

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Güncel

3. Sayfa Genel Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title