MSB'den KKTC'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB'den KKTC'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
 - Güncelleme:
MSB'den KKTC'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına görevlendirilen dozer, helikopter ve İHA ile destek sağlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına görevlendirilen dozer, helikopter ve İHA ile destek sağlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "KKTC'nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen dozer ve helikopterlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı İhlas Haber Ajansı Kıbrıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title