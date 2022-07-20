MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı Açıklaması - Haberler

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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

AA - Sefa Şahin - Güncel
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rum teröristlerin Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlarını durduran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Türk yurdu olan Kıbrıs'ta hiçbir soydaşımızı dün yalnız bırakmadığımız gibi bugün de bırakmadık ve bırakmayacağız."

AA / Sefa Şahin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Güncel Haberler

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