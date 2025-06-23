MSB'den İran'ın Füze Saldırılarına İlişkin Açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik 23 Haziran'da gerçekleştirdiği füze saldırıları sonrası, bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran'da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran'da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.