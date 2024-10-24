MSB'den Irak ve Suriye Hava Harekatına Dair Yeni Görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatından elde edilen yeni görüntüleri paylaştı. Harekatta 47 terör hedefinin imha edildiği belirtiliyor.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik dün yapılan hava harekatından yeni görüntüleri paylaştı.
MSB, dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedefin imha edildiği hava harekatlarının görüntülerini paylaştı.
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