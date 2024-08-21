MSB'den Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/ Ypg'li terörist olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.