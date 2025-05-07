Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi

MSB'den Irak'taki Mağara Operasyonu Görüntüleri

MSB'den Irak'taki Mağara Operasyonu Görüntüleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir PKK teröristleri mağarasına düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı. Mağarada ele geçirilen malzemelerin imha edildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor' notu ile Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağaradan görüntüler paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında tespit edilen mağaradan görüntüler paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

Karar sonrası AYM'nin kapısına dayandılar! Arbede çıktı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.