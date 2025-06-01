MSB'den Hava Kuvvetleri'ne özel klip

MSB'den Hava Kuvvetleri'ne özel klip
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri'nin 114'üncü kuruluş yıl dönümünde 'Göklerdeki gücümüz daim olsun' notuyla özel bir klip paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri'nin 114'üncü kuruluş yıl dönümünde 'Göklerdeki gücümüz daim olsun' notuyla özel bir klip paylaştı.

MSB, Hava Kuvvetleri'nin 114'üncü kuruluş yıl dönümüne özel bir klip hazırladı. Klip, bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla! Türk Hava Kuvvetlerimizin 114'üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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