MSB'den güvenlik korucularına ilişkin açıklama Açıklaması

MSB'den güvenlik korucularına ilişkin açıklama Açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), güvenlik korucularına ilişkin, "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), güvenlik korucularına ilişkin, "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, güvenlik korucularına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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