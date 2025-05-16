MSB'den güvenlik korucularına destek açıklaması

MSB'den güvenlik korucularına destek açıklaması
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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