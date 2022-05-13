ÇANAKKALE - MSB'den Gökçeada'da yenidoğan bebeğe sağlık desteğine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Gökçeada'da yenidoğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebeğin askeri helikopterle sevkine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, bebeğin helikopterden ambulansa alındığı anlara yer verildi.

Paylaşımda, "Yenidoğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebeğimiz, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile 12 Mayıs 2022'de Gökçeada'dan Çanakkale'ye nakledildi. Bebeğimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.