MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman yangınında şehit olan orman çalışanlarımıza ve AKUT çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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