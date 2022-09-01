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MSB'den eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaşımı

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı.

MSB Twitter hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim uçuşlarına ilişkin görüntü paylaştı. Paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla bir eğitim görevi daha başarıyla icra edildi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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