MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı Açıklaması - Haberler

MSB'den EFES 2022 Tatbikatı paylaşımı Açıklaması Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES 2022 Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES 2022 Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bakanlık, dün tamamlanan tatbikatla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Tatbikattan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda, "Dost ve müttefik 37 ülkenin katılımıyla toplam 10 binden fazla personelin görev yaptığı EFES 2022 Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla tamamlandı. Tatbikatta görev alan tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi. AA / Barış Gündoğan - Güncel Güncel Haberler

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