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MSB'den deprem bölgesindeki asker yükümlülerin sevkine ilişkin açıklama

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MSB'den deprem bölgesindeki asker yükümlülerin sevkine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı asker yükümlülerin mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı asker yükümlülerin mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, OHAL ilan deprem bölgesinde nüfusuna kayıtlı sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin, mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiği, daha önce planlanan sevk tarihlerinde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin sevklerinin yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: AA / Güncel

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