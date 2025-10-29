MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk'ün Yurt Gezileri ve 10'uncu Yıl Nutku Görüntüleriyle Kutladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri ve 10'uncu Yıl Nutku görüntüleri ile güncel görüntülerin yer aldığı videoyla kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Ulu Önder Atatürk'ün yurt gezileri ve 29 Ekim 1933'te seslendirdiği '10'uncu Yıl Nutku' görüntülerinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'ndan ve 29 Ekim 1923'teki etkinliklerden görüntüler ile Mehmetçiğin operasyon bölgelerindeki görüntüleri ve yerli savunma sanayi ürünleri yer aldı. Paylaşımda yer alan açıklamada ise "Cumhuriyet, bir milletin yeniden doğuşudur. Cumhuriyet; özgürlüğün, eşitliğin, aydınlığın ve umut dolu yarınların adıdır. Bugün, 102 yıl önce bir milletin küllerinden yeniden doğduğu günü kutluyoruz. Bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.