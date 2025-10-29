Haberler

MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk'ün Yurt Gezileri ve 10'uncu Yıl Nutku Görüntüleriyle Kutladı

MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Atatürk'ün Yurt Gezileri ve 10'uncu Yıl Nutku Görüntüleriyle Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri ve 10'uncu Yıl Nutku görüntüleri ile güncel görüntülerin yer aldığı videoyla kutladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri ve 10'uncu Yıl Nutku görüntüleri ile güncel görüntülerin yer aldığı videoyla kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Ulu Önder Atatürk'ün yurt gezileri ve 29 Ekim 1933'te seslendirdiği '10'uncu Yıl Nutku' görüntülerinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'ndan ve 29 Ekim 1923'teki etkinliklerden görüntüler ile Mehmetçiğin operasyon bölgelerindeki görüntüleri ve yerli savunma sanayi ürünleri yer aldı. Paylaşımda yer alan açıklamada ise "Cumhuriyet, bir milletin yeniden doğuşudur. Cumhuriyet; özgürlüğün, eşitliğin, aydınlığın ve umut dolu yarınların adıdır. Bugün, 102 yıl önce bir milletin küllerinden yeniden doğduğu günü kutluyoruz. Bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de yıkılan binada zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.