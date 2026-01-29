MSB kaynaklarından, TSK'nın Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği iddiasına yalanlama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir."