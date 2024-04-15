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MSB'den ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek eğitimlere ilişkin açıklama

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

MSB, 15 ve 17 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin havasında F-16'lar eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla yapılacak havada yakıt ikmali ve müşterek taarruz kontrolör eğitimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Nisan 2024 tarihinde MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda paylaştığımız 15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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