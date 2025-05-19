MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip

MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip paylaşıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, 'Atabarı' türküsü kullanıldı. Görüntülerde 16 büyük Türk devletinin bayrağını taşıyan atlı askerler, genç sporcular ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerle bir araya geldiği anlar yer aldı. Klip, Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşların görüntüleri ile son buldu. Bakanlığın paylaşımında ise Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü hatırlatılarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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