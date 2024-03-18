MSB, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Tarih boyunca vatanı için canını hiçe sayan Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, milletimizin bekası ve esenliği uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve onların emaneti kıymetli ailelerine ithaf olunur." ifadelerine yer verildi.

Videoda, şehit ailelerinin ve askerlerin görüntüleri yer aldı. Askerlerin ve şehit ailelerinin "ay yıldız" şekli oluşturduğu videoda, bir asker tarafından şehit ailesine Türk bayrağı teslim edilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Video sonunda İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinden de mısralar okundu.